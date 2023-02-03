Fenerbahçe'den Ali Palabıyık açıklaması: Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir

Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hakeme isyan sürüyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım" dedi.