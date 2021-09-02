02 Eylül 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Mergim Berisha transferini bu video ile duyurdu
Fenerbahçe, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Alman forvet Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha" denildi.