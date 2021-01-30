Erol Bulut İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın da gündemindeki milli futbolcu İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili konuşan Bulut, "Şu anda tek söyleyebileceğim Başakşehir Futbol Kulübü'nün oyuncusu." ifadelerini kullandı. İşte Erol Bulut'un o açıklamaları...