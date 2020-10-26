Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk yorumu: Fenerbahçe ligi erken bitirebilir

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken, şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'da iç savaş başladı. Beşiktaş'ın gücü yok. Trabzonspor bu şekliyle kovalayamayacak. Fenerbahçe şaka gibi ligi erken bitirebilir" dedi.