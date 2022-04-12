12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?

Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2022 10:10
Türk futbolu geçtiğimiz günlerde MHK tarafından düdükleri asılan 13 hakemi konuştu. Tahkim Kurulu'nca bozulan karar sonrası görevlerine geri dönen hakemler, Süper Lig maçlarında düdük çalmaya devam ettiler. Olayın yankıları halen daha sürüyor. Sabah Gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu, yaşanan skandalların perde arkasını açıklamaya devam ederken, yardımcı hakem Tarık Ongun'la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Kime hizmet ediyorsun" başlıklı yazısında Toroğlu, Ongun'la ilgili flaş ifadeler kullandı.
Erman Toroğlu’ndan olay sözler!
Erman Toroğlu'ndan olay sözler!
Bomba sözler: Konuşmaları kime vereceksin?
Bomba sözler: Konuşmaları kime vereceksin?
Torrent’in yerine gelecek hoca kim?
Torrent'in yerine gelecek hoca kim?
Galatasaray’ı yerden yere vurdu
Galatasaray'ı yerden yere vurdu
Fenerbahçe-Galatasaray maçı 20.30’da
Fenerbahçe-Galatasaray maçı 20.30'da
Kadıköy’de dev derbi
Kadıköy’de dev derbi
Diego Lugano’dan derbi açıklaması
Diego Lugano'dan derbi açıklaması
Galatasaray’a Kerem Aktükoğlu müjdesi
Galatasaray'a Kerem Aktükoğlu müjdesi
Cuma Günü 20:30’Da Oynanması Planlanan Maç Cumartesi 20:30’Da Oynanacak / Futbol Meydanı
Cuma Günü 20:30'Da Oynanması Planlanan Maç Cumartesi 20:30'Da Oynanacak / Futbol Meydanı
Amatör maçta kavga
Amatör maçta kavga
Fenerbahçe’de Galatasaray Mesaisi! Antrenmandan Tüm Detayları Ahmet Selim Kul Aktardı
Fenerbahçe'de Galatasaray Mesaisi! Antrenmandan Tüm Detayları Ahmet Selim Kul Aktardı
Derbi Mücadelesi Öncesi Sarı Lacivertlilerin Oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Basın Toplantısı Yaptı
Derbi Mücadelesi Öncesi Sarı Lacivertlilerin Oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Basın Toplantısı Yaptı
Daha Fazla Video Göster