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Erden Timur bombayı patlattı! Guendouzi, Sergio Ramos ve Hakim Ziyech transferlerinde son durum...

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Giriş: 18.08.2023 10:07
Sarı-kırmızılı futbol takımı, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Timur, organizasyon öncesinde basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Guendouzi, Sergio Ramos ve Hakim Ziyech transferleri hakkında bombaları bir bir patlattı. Öte yandan Timur, Beşiktaş'ın paylaşımına yönelikte açıklamalar bulundu. İşte detaylar...
Erden Timur bombayı patlattı!
Erden Timur bombayı patlattı!
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