18 Ağustos 2023, Cuma
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Erden Timur bombayı patlattı! Guendouzi, Sergio Ramos ve Hakim Ziyech transferlerinde son durum...
Sarı-kırmızılı futbol takımı, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Timur, organizasyon öncesinde basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Guendouzi, Sergio Ramos ve Hakim Ziyech transferleri hakkında bombaları bir bir patlattı. Öte yandan Timur, Beşiktaş'ın paylaşımına yönelikte açıklamalar bulundu. İşte detaylar...