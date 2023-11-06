06 Kasım 2023, Pazartesi
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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kendilerine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. ''Ne gerek var böyle provokatif konuşmaya. Şu toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarfediyoruz. Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Genç insanlar birbirini öldürebilir. Bunun mesuliyeti kimde olacak?'' dedi.