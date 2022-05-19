19 Mayıs 2022, Perşembe
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Dursun Özbek’den Galatasaray için dev proje
Galatasaray camiasından gelen talepler sonrası başkan adaylığını koymaya karar veren ve Metin Öztürk ile listelerini birleştiren Dursun Özbek dün yönetim kurulu listesindeki isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübün mevcut sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Özbek'in borçlarla ilgili planı damga vurdu. Dursun Özbek, kulübün borçlarını 1 yıl içinde ödeyeceklerini söyledi.