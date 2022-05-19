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Dursun Özbek’den Galatasaray için dev proje

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Giriş: 19.05.2022 16:54
Galatasaray camiasından gelen talepler sonrası başkan adaylığını koymaya karar veren ve Metin Öztürk ile listelerini birleştiren Dursun Özbek dün yönetim kurulu listesindeki isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübün mevcut sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Özbek'in borçlarla ilgili planı damga vurdu. Dursun Özbek, kulübün borçlarını 1 yıl içinde ödeyeceklerini söyledi.
Dursun Özbek’den Galatasaray için dev proje
Dursun Özbek’den Galatasaray için dev proje
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