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Bursaspor - Vanspor FK 2-2

Bursaspor - Vanspor FK 2-2

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.12.2024 23:30
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor sahasında Vanspor FK kulübünü ağırlıyor. Bursaspor Barış Dalkıran'ın golüyle 1 - 0 öne geçti. Çok geçmeden Harun Kavaklıdere ile yanıt veren Vanspor FK skoru 1 - 1 yaptı. Vanspor bu golden sonra tehlikeli ataklarına devam ederken Batuhan Kör ile bir gol daha buldu ve 1 - 0 yenik durumdayken 2 - 1 öne geçti. Vanspor'un golünden sonra ataklarına hız kazandıran Bursaspor'da oyuna sonradan giren Ahmet İlhan Özek skoru 2 -2 yaptı.
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Bursaspor - Vanspor FK 2-2
Bursaspor - Vanspor FK 2-2
Bursaspor - Vanspor FK 2-2
Bursaspor - Vanspor FK 1-2
Bursaspor - Vanspor FK 1-2
Bursaspor - Vanspor FK 1-1
Bursaspor - Vanspor FK 1-1
Bursaspor - Vanspor FK 1-0
Bursaspor - Vanspor FK 1-0
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