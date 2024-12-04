Bursaspor - Vanspor FK 2-2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor sahasında Vanspor FK kulübünü ağırlıyor. Bursaspor Barış Dalkıran'ın golüyle 1 - 0 öne geçti. Çok geçmeden Harun Kavaklıdere ile yanıt veren Vanspor FK skoru 1 - 1 yaptı. Vanspor bu golden sonra tehlikeli ataklarına devam ederken Batuhan Kör ile bir gol daha buldu ve 1 - 0 yenik durumdayken 2 - 1 öne geçti. Vanspor'un golünden sonra ataklarına hız kazandıran Bursaspor'da oyuna sonradan giren Ahmet İlhan Özek skoru 2 -2 yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN