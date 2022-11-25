Brezilya basınından 'Neymar' iddiası: Turnuvayı kapatabilir

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Maçta sık sık ikili mücadeleye giren ve faule maruz kalan Brezilyalı yıldız Neymar, maçta ciddi bir sakatlık geçirdi. Brezilya basını, Sambacının turnuvayı kapatabileceğini iddia etti. Resmi açıklamaya göre, Neymar'ın sağlık durumu 48 saat içinde netleşecek.