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Beşiktaş'ta kavga krizi! Burak Yılmaz Eric Bailly gerçeğini açıkladı: Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın

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Giriş: 05.11.2023 23:01
Güncelleme:05.11.2023 23:02
Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'un konuğu oldu. Kara kartal zorlu deplasmandan 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sırasında Eric Bailly ve Tayfur Bingöl arasında tartışma yaşandı .Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Eric Bailly’i Tayfur Bingöl’ün yakasını çekiştirdiği için ilk yarının ardından oyundan aldığını açıkladı. Yılmaz, “Bailly'yi yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun” dedi.
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