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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri belli oluyor | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları İstanbul’da çekilecek

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Giriş: 26.08.2021 21:55
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde, grup kura çekimi bugün saat 19.00’da başlayacak. Ülkemizi Beşiktaş’ın temsil edeceği Devler Ligi’nde ilk maçlar 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak.
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