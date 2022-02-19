19 Şubat 2022, Cumartesi
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Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Vida'ya Erman Toroğlu'ndan şok sözler: Utanmıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Altay'ı Hırvat oyuncusu Domagoj Vida'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti. Kara Kartal birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta, ceza alanında yaptığı düzgün kafa vuruşuyla galibiyeti getiren Vida'ya Erman Toroğlu'ndan şok sözler geldi. Toroğlu, ''Vida kendini güzel yere atıyor. Bunu yaparken utanmıyor da." şeklinde konuştu.