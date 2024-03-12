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Beşiktaş'a Gaziantep'te soğuk duş! Kara Kartal mağlup oldu...

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Giriş: 12.03.2024 09:07
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kartal zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
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