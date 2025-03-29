Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Beşiktaş, bugün saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak. Dün Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde son hazırlıklarını yaparak kampa giren Beşiktaş, stadyuma doğru yola çıktı. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs de geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

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