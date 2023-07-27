27 Temmuz 2023, Perşembe
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Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şenol Güneş ilk ciddi sınavına çıkıyor! Sürpriz ilk 11 tercihi
Yaz transfer sezonunun suskun takımı Beşiktaş ile Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında bugün karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta heyecan dorukta. Öte yandan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?