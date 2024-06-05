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Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı kabul etti! İşte o anlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 19:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol erkek ve kadın takımı ile sutopu takımını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Başkan Erdoğan'ı ziyaret eti. Görüşmede Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen ile sporcular yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'ne tebriklerini iletirken, günün anısına Trendyol Süper Lig 2023-2024 şampiyonluğu kupası, 2023 Turkcell Süper Kupa, 2023-2024 Turkcell Kadın Futbol Süper Lig Şampiyonu kupası, Avrupa LEN Challenger kupası ve 2023-2024 Sutopu Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Özbek, Cumhurbaşkanına 53 numaralı Galatasaray forması ve plaket takdim etti.

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