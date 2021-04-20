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Avrupa futbolunda tarihi krizi! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Yüzümüze tükürmekten farkı yok!

A Haber
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Giriş: 20.04.2021 13:29
Güncelleme:20.04.2021 13:34
Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün Avrupa Süper Ligi'ni kurmasına tepkiler sürüyor. Karara dünyanın önde gelen kulüplerinden sert tepki var. Avrupa Süper Ligi kurulmasına kulüpler nasıl tepki gösterdi? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardı.
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