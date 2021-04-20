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Avrupa futbolunda tarihi krizi! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Yüzümüze tükürmekten farkı yok!
Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün Avrupa Süper Ligi'ni kurmasına tepkiler sürüyor. Karara dünyanın önde gelen kulüplerinden sert tepki var. Avrupa Süper Ligi kurulmasına kulüpler nasıl tepki gösterdi? Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardı.