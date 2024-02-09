09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal Muleka ile turladı!

Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal Muleka ile turladı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 01:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, son 16 turu maçında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu. Böylelikle Kartal çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte maçın özeti... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalyaspor 1-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU-ÖZET
Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
GOL | Antalyaspor 1-0 Beşiktaş
GOL | Antalyaspor 1-0 Beşiktaş
GOL | Antalyaspor 1-2 Beşiktaş
GOL | Antalyaspor 1-2 Beşiktaş
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ
GOL | Gençlerbirliği 1-1 Trabzonspor
GOL | Gençlerbirliği 1-1 Trabzonspor
GOL | Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor
GOL | Gençlerbirliği 1-0 Trabzonspor
GOL | Antalyaspor 1-1 Beşiktaş
GOL | Antalyaspor 1-1 Beşiktaş
GOL | Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
GOL | Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
Ronaldo’nun serveti dudak uçuklattı
Ronaldo'nun serveti dudak uçuklattı
Rams Park’ta gol düellosu Galatasaray’ın!
Rams Park'ta gol düellosu Galatasaray'ın!
Daha Fazla Video Göster