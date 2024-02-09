Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal Muleka ile turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, son 16 turu maçında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla siyah beyazlılar oldu. Böylelikle Kartal çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte maçın özeti... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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