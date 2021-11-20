20 Kasım 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alanyaspor - Beşiktaş maçında iptal edilen golle ilgili Erman Toroğlu'ndan yorum: Bu sene fazla ağlayana...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor konuk oldu. İlk yarıyı sonrası A Spor'da değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor'un golü hakkında konuştu. Toroğlu, "Vida’nın hatasından gelen golü uğraşıp iptal ettiler. Bu sene fazla ağlayana meme veriyorlar." dedi.