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Videolar Spor Videoları Alanyaspor - Beşiktaş maçında iptal edilen golle ilgili Erman Toroğlu'ndan yorum: Bu sene fazla ağlayana...

Alanyaspor - Beşiktaş maçında iptal edilen golle ilgili Erman Toroğlu'ndan yorum: Bu sene fazla ağlayana...

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Giriş: 20.11.2021 21:13
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor konuk oldu. İlk yarıyı sonrası A Spor'da değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor'un golü hakkında konuştu. Toroğlu, "Vida’nın hatasından gelen golü uğraşıp iptal ettiler. Bu sene fazla ağlayana meme veriyorlar." dedi.
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