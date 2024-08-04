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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı!

Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı! "Zaha verdiğim taktiği..."

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Giriş: 04.08.2024 00:00
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa müsabakasını 5-0 kaybetti. Alınan ağır yenilginin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorusuna yanıtlarken, Wilfried Zaha açıklaması gündemde geniş yankı buldu.
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk cevapladı!
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