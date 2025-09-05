05 Eylül 2025, Cuma

A Milli Takım’ın galibiyet sevincini meydanlarda yaşadı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Gürcistan’ı 3-2’lik skorla mağlup etti. Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kırıkkaleli vatandaşlar da dev ekrandan büyük coşkuyla takip etti. Kırıkkale Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’na kurduğu dev ekranda milli heyecanını vatandaşlara yaşattı. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte izledi. Belediye Başkanı Ahmet Önal da vatandaşlarla bir araya gelerek bu coşkuya ortak oldu.
