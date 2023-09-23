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A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyat vizesini aldı!

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 15:45
Güncelleme:23.09.2023 15:46
Son dakika spor haberleri: Ülkemize son zamanlarda yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyat vizesini elde etti. A Haber konuşan Türkiye Voleybol Federasyonun Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Ülkemize hayırlı olsun. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Güzel başarılar elde ettik. Milletler Lig’inde ve Avrupa’da şampiyonluk yaşadık. Şimdi de Olimpiyat vizesini aldık. 21 maçın 21’ini kazandık. Olimpiyatlarda kürsüde olmak istiyoruz.” dedi.
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