07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

A Milli Futbol Takımı, Berlin'de kaldığı otelden ayrıldı! Kaptan Hakan Çalhanoğlu taraftarların yanına gitti

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2024 13:32
2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı. Milli futbolculara otelden çıkışları sırasında Türk taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, otobüse binmeden taraftarların yanına gitti ve uzun süre imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan dolayı teşekkür etti. Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milliler Berlin’de kaldığı otelden ayrıldı
Milliler Berlin'de kaldığı otelden ayrıldı
Alex de Souza ilk antrenmanına çıktı
Alex de Souza ilk antrenmanına çıktı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde son gün müsabakaları başladı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
Hakan Çalhanoğlu maç sonrası gözyaşlarını tutamadı!
Hakan Çalhanoğlu maç sonrası gözyaşlarını tutamadı!
Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu!
Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu!
Türk taraftarlar galibiyetten emin!
Türk taraftarlar galibiyetten emin!
Berlin’de Türkiye coşkusu!
Berlin'de Türkiye coşkusu!
Sahada 11 kişi arkalarında 85 milyon
Sahada 11 kişi arkalarında 85 milyon
Nefesler tutuldu 85 milyon tek yürek!
Nefesler tutuldu 85 milyon tek yürek!
Alemin kralı geliyor!
Alemin kralı geliyor!
Berlin meydanlarında Türkiye sesleri!
Berlin meydanlarında Türkiye sesleri!
Hedef yarı final!
Hedef yarı final!
Daha Fazla Video Göster