A Milli Futbol Takımı, Berlin'de kaldığı otelden ayrıldı! Kaptan Hakan Çalhanoğlu taraftarların yanına gitti

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı. Milli futbolculara otelden çıkışları sırasında Türk taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, otobüse binmeden taraftarların yanına gitti ve uzun süre imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan dolayı teşekkür etti. Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

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