07 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
A Milli Futbol Takımı, Berlin'de kaldığı otelden ayrıldı! Kaptan Hakan Çalhanoğlu taraftarların yanına gitti
2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı. Milli futbolculara otelden çıkışları sırasında Türk taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, otobüse binmeden taraftarların yanına gitti ve uzun süre imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan dolayı teşekkür etti. Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.