17 Ağustos 2022, Çarşamba
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6-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa'da Sami Uğurlu için flaş karar
Dünkü 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 24 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.