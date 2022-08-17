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6-0'lık Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa'da Sami Uğurlu için flaş karar

İHA
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Giriş: 17.08.2022 09:42
Dünkü 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa, Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 24 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.
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