2022 Dünya Kupası’nda ikonik anlar! Ronaldo ve Neymar gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı... İşte unutulmaz anlar...

2022 Dünya Kupası'nda da henüz yarı final ve final oynanmamışken birçok ikonik an yaşandı. Özellikle de çeyrek final maçlarında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek kareler yakalandı.Portekiz'i eleyerek adını yarı finale yazdıran ilk Afrika ve Arap takımı olan Fas'ta oyuncular zaferlerini doyasıya kutladı. Faslı oyuncular, Al Thumama Stadı'ndaki galibiyetin ardından şükür secdesi yaptı. O anın fotoğrafları ve görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Futbol dünyasının iki büyük yıldızı Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın gözyaşlarıyla veda etmesi turnuvaya damga vuran olayların arasına girdi. Beş dünya kupasında gol atan tek oyuncu unvanına sahip 37 yaşındaki Ronaldo, son dünya kupasından elenmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Ronaldo, soyunma odası koridorlarından geçerken gözyaşlarını tutamadı.

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