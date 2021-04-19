12 dev kulüp “Avrupa Süper Ligi”ni kurdu! Avrupa futbolunda “Süper Lig” çatlağı! A Haber'de anlattı: UEFA reste restle karşılık verecek

Son dakika haberi... Avrupa'nın önde gelen 12 takımı, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Yayın ve ticari gelir konusunda UEFA ve FIFA ile anlaşamayan 12 kulübün resti sonrası Avrupa'da futbol tarihinin görmediği bir deprem yaşanırken, İngiliz basını Avrupa Süper Ligi'nin Süper Lig'den de bir takıma da teklif yapılacağını iddia etti. Fotomaç Gazetesi Yazarı Hüseyin Özkök, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özkök, "UEFA’nın reste restle karşılık vereceği haberlerini aldım" dedi.

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