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Bahçelievler'de İnşaatta Toprak Kayması! 1 İşçi Sağ Olarak Çıkarıldı! İşte Kurtarma Anları I Ajans

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