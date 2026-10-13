-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:

İstanbul Metrosunda Korkutan Alarm! M5 Hattında Patlama Sesi, Seferler Durduruldu I Ajans Bugün

Sıradaki Video

Sonraki videoyu oynat

Diğer Videolar

Daha Fazla Video Göster