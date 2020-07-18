Yerli otomobil için Bursa Gemlik'te tarihi gün... İşte yerli otomobil tanıtım filmi...

Yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Bursa Gemlik'te düzenlendi. Törende yerli otomobil hayalinin adım adım nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlatan 4 dakikalık kısa bir tanıtım filmi yayınlandı. Filmi törene katılanların büyük beğenisini kazandı.