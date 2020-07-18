18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Yerli otomobil için Bursa Gemlik'te tarihi gün... İşte yerli otomobil tanıtım filmi...

Yerli otomobil için Bursa Gemlik'te tarihi gün... İşte yerli otomobil tanıtım filmi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2020 20:51
Güncelleme:18.07.2020 20:51
Yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Bursa Gemlik'te düzenlendi. Törende yerli otomobil hayalinin adım adım nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlatan 4 dakikalık kısa bir tanıtım filmi yayınlandı. Filmi törene katılanların büyük beğenisini kazandı.
Yerli otomobil için Bursa Gemlik'te tarihi gün...
Yerli otomobil için Bursa Gemlik'te tarihi gün...
Başkan Erdoğan'a babayiğitlerden anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'a babayiğitlerden anlamlı hediye
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
Yerli otomobil için yeni kampanya
Yerli otomobil için yeni kampanya
Araç kiralamada yeni dönem!
Araç kiralamada yeni dönem!
Oto yedek parçada 'Çin malı' tehlikesi
Oto yedek parçada 'Çin malı' tehlikesi
Türkiye ilk 6 ayda dünyanın 1 numarası!
Türkiye ilk 6 ayda dünyanın 1 numarası!
'Kasis' araçlarda buna neden oluyor
'Kasis' araçlarda buna neden oluyor
Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme
Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme
Yerli otomobille ilgili flaş gelişme
Yerli otomobille ilgili flaş gelişme
İşte aracınızda virüsün olabileceği en fazla yerler
İşte aracınızda virüsün olabileceği en fazla yerler
50 bin TL taşıt kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz?
50 bin TL taşıt kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz?
Daha Fazla Video Göster