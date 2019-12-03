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03.12.2019

Sürücüler neden kış lastiği takmalı? Kaç derecede kış lastiği takılmalı? Kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki farklar neler?

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Polis ekipleri kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Kış lastiği takmamanın cezası ise 625 Türk Lirası… Peki, sürücüler neden kış lastiği takmalı? Kış lastiği neden önemli? Kış lastiği ile ilgili yanlış bilinenler neler? Kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki farklar neler? Kaç derecede kış lastiği takılmalı? Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, A Haber canlı yayında sürücülerin merak ettiği soruları yanıtladı.

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