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Otomobil alınmalı mı, beklenmeli mi? İkinci el araç piyasası hareketli

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 13:44
Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi. 2023 öncesi durum ne, araç alınmalı mı, beklenmeli mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı. Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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