Otomobil alınmalı mı, beklenmeli mi? İkinci el araç piyasası hareketli

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi. 2023 öncesi durum ne, araç alınmalı mı, beklenmeli mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı. Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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