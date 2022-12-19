19 Aralık 2022, Pazartesi
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Otomobil alınmalı mı, beklenmeli mi? İkinci el araç piyasası hareketli
Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi. 2023 öncesi durum ne, araç alınmalı mı, beklenmeli mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı. Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.