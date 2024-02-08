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Oto ekspertizler hatalı karar mı veriyor? Araç kontrolünde dikkat edilmesi gerekenler ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 14:12
Son günlerde oto ekspertizlerin aldığı kararlar bir çok kişiyi mağdur etti. A Haber muhabiri Hakan Gürkan, araç kontrolünde nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzmanına sordu.
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