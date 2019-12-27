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27.12.2019
İşte yerli otomobilin iç detayları
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut, Gebze'de 'Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkan işte yerli otomobilin iç detayları ve özellikleri anlattı.
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