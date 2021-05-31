Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

Lüks araçlar denilince akla gelen ilk isim Rolls-Royce olur. Ünlü marka şimdiye kadar dikkat çekici, pahalı araçlara imza attı. İngiltere merkezli üretici yeni bombasını Rolls-Royce Boat Tail modelini tanıttı. Alıcısı sır gibi saklanan 20 milyon sterlinlik fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail'in Beyonce ve Jay Z'ye özel yapıldığı iddia edildi. İşte 3 adet üretilen dünyanın en pahalı otomobilinin özellikleri...