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Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi! Gizemli müşterilerden biri belli oldu mu?

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Giriş: 31.05.2021 10:51
Lüks araçlar denilince akla gelen ilk isim Rolls-Royce olur. Ünlü marka şimdiye kadar dikkat çekici, pahalı araçlara imza attı. İngiltere merkezli üretici yeni bombasını Rolls-Royce Boat Tail modelini tanıttı. Alıcısı sır gibi saklanan 20 milyon sterlinlik fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail'in Beyonce ve Jay Z'ye özel yapıldığı iddia edildi. İşte 3 adet üretilen dünyanın en pahalı otomobilinin özellikleri...
Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi!
Dünyanın en pahalı otomobili: Sadece 3 tane üretildi!
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