26 Ağustos 2022, Cuma
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2001 model otomobile 130 bin TL harcayıp modifiye yaptı! Kesilen cezalar modifiye parasını geçti: Her gün ceza yiyorum
Ordu'da yaşayan Emre Çelenk, 2001 model arabasını 130 bin lira harcayarak baştan dizayn etti. Aracına profesyonel ses sistemi tesisatı ve eğlence sistemi yaptıran sürücü, araçta yüksek sesle müzik dinlediği için her hafta ceza yiyor.