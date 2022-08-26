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2001 model otomobile 130 bin TL harcayıp modifiye yaptı! Kesilen cezalar modifiye parasını geçti: Her gün ceza yiyorum

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Giriş: 26.08.2022 16:17
Ordu'da yaşayan Emre Çelenk, 2001 model arabasını 130 bin lira harcayarak baştan dizayn etti. Aracına profesyonel ses sistemi tesisatı ve eğlence sistemi yaptıran sürücü, araçta yüksek sesle müzik dinlediği için her hafta ceza yiyor.
2001 model araca 130 bin TL harcadı! Her gün... 2001 MODEL ARACA 130 BİN TL HARCADI! HER GÜN...

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2001 model araca 130 bin TL harcadı! Her gün...
2001 model araca 130 bin TL harcadı! Her gün...
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