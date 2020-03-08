Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın 'Garip' filmindeki Fatoş son haliyle şaşırttı |Video

Türk sinemasına damga vuran Kemal Sunal filmlerinden Garip'te rol alan Ece Alton, Fatoş rolüyle dikkat çekmişti. Çocuk oyuncular arasından sivrilen Ece Alton, Garip filmindeki Fatoş rolüyle herkesin beğenisini kazanmıştı. Kemal Sunal ile birlikte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'te rol alan Ece Alton'un yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. 1986 yapımı Garip filminde oynadığı sırada henüz okula bile başlamamış olan Ece Alton'un yıllar sonra orta çıkan görüntüsü şaşırttı.