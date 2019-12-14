Salih Tuna yazdı "Hırsızların ve sahtekârların gazetesi"

Sabah gazetesi yazası Salih Tuna, "Hırsızların ve sahtekârların gazetesi" adlı yazısında, yıllar boyunca yapılmakta olan algı operasyonlarına değindi. Halkı manipüle edenlerin başında gelenleri de açıkça yazan Tuna, Yeşilçam'da algı operasyonuna kurban edilen Milli Gazete'nin ardından hedefin AK Parti'de olduğunu belirtti. Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrolde oynadığı Dolap Beygiri filmini örnek göstererek "Hırsızların ve sahtekârların gazetesi" yazısını kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, AK Parti'nin algı operasyonlarına maruz kaldığını ifade etti.