Ferdi Tayfur’un mirası açıklandı! Tuğçe Tayfur isyan etti

Yeni yılın ilk günlerinde gelmişti acı haber. Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının ölümünün ardından miras konusunda tartışmalar başlamış hatta aile içi yaşanan tartışmalar basına bile yansımıştı. Merakla beklenen oldu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. O vasiyet tartışmaları mahkemeye götürecek gibi.

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