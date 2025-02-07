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Ferdi Tayfur’un mirası açıklandı! Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur’un mirası açıklandı! Tuğçe Tayfur isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 10:34
Yeni yılın ilk günlerinde gelmişti acı haber. Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının ölümünün ardından miras konusunda tartışmalar başlamış hatta aile içi yaşanan tartışmalar basına bile yansımıştı. Merakla beklenen oldu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. O vasiyet tartışmaları mahkemeye götürecek gibi.
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Ferdi Tayfur’un mirası açıklandı! Tuğçe Tayfur isyan etti
Ferdi Tayfur’un mirası açıklandı!
Ferdi Tayfur’un mirası açıklandı!
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