Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. yılı! Afrin’de sokaklar huzura kavuştu, hayat normale döndü

Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 6 yıl geçti. Afrin'i sadece özgürleştirmekle kalmayan Türkiye, kenti kalkındırmak adına da her alanda adımlar attı. İşte tüm detaylar…

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