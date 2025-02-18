18 Şubat 2025, Salı
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Zelenskiy’nin Türkiye’ye geliş amacı ne? Ankara zirvesinin şifreleri
Ukrayna lideri Zelenskiy Paris ve Riyad’da Ukraynasız kurulan masalara karşılık olarak Türkiye’ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın barış sürecinde desteğinin isteyecek olacak Zelenskiy’nin hedefi elini güçlü hale getirmek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.