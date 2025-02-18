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Zelenskiy’nin Türkiye’ye geliş amacı ne? Ankara zirvesinin şifreleri

Zelenskiy’nin Türkiye’ye geliş amacı ne? Ankara zirvesinin şifreleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 14:59
Ukrayna lideri Zelenskiy Paris ve Riyad’da Ukraynasız kurulan masalara karşılık olarak Türkiye’ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın barış sürecinde desteğinin isteyecek olacak Zelenskiy’nin hedefi elini güçlü hale getirmek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
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Zelenskiy’nin Türkiye’ye geliş amacı ne? Ankara zirvesinin şifreleri
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