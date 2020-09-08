Yüz yüze eğitim olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama!

Son dakika haberi... ''Okullar açılacak mı?'' ve ''Yüz yüze eğitim olacak mı?'' soruları günlerdir kamuoyunun gündemi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. 21 Eylül'den 3 hafta sonra diğer kademeler değerlendirilecek." dedi.