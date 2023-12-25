Yurt dışından telefon getirene müjde! Kayıtsız telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarıldı

AK Parti seçim vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Yeni düzenleme ile yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi, 180 güne çıkartılıyor. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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