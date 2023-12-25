25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yurt dışından telefon getirene müjde! Kayıtsız telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarıldı

Yurt dışından telefon getirene müjde! Kayıtsız telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 16:35
AK Parti seçim vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Yeni düzenleme ile yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi, 180 güne çıkartılıyor. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yurt dışından telefon getirene müjde
Yurt dışından telefon getirene müjde
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu
Lağım çukuru Ekşi Sözlük kapatıldı
Lağım çukuru Ekşi Sözlük kapatıldı
CHP medyası şaşırtmadı!
CHP medyası şaşırtmadı!
Kaan 27 Aralık’ta göklerde olacak!
Kaan 27 Aralık’ta göklerde olacak!
Bildiri tartışmalarının gölgesinde CHP MYK!
Bildiri tartışmalarının gölgesinde CHP MYK!
Bahçeli’den AYM’ye DEM Parti tepkisi!
Bahçeli'den AYM'ye DEM Parti tepkisi!
50 metre derinliğinde vadi oluştu
50 metre derinliğinde vadi oluştu
Doğu’yu kar vurdu! Yollar kapandı
Doğu'yu kar vurdu! Yollar kapandı
Beytüllahim’de Gazze dayanışması!
Beytüllahim'de Gazze dayanışması!
PKK’nın enerji tesisleri vuruluyor
PKK’nın enerji tesisleri vuruluyor
Sabiha Gökçen’e 2. pist dualarla açıldı
Sabiha Gökçen'e 2. pist dualarla açıldı
Daha Fazla Video Göster