Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Ümraniye'de şehit edilen Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a hakaret eden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli için 7 yıl 7 aya kadar hapis talebi istedi.

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