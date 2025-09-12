12 Eylül 2025, Cuma

Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak tatbikat

Giriş: 12.09.2025 19:21
Yunanistan, 15-16 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Tatbikata Fransa, İtalya ve Rum kesimi de katılacak. Atina yönetimi tatbikat bölgesi için NAVTEX yayınlasa da, Türkiye duruma karşı çıkarak anti-NAVTEX ilan etti. Peki, tatbikat bölgesi neden kritik öneme sahip? Detaylar haberimizde…
