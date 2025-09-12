12 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak tatbikat
Yunanistan, 15-16 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Tatbikata Fransa, İtalya ve Rum kesimi de katılacak. Atina yönetimi tatbikat bölgesi için NAVTEX yayınlasa da, Türkiye duruma karşı çıkarak anti-NAVTEX ilan etti. Peki, tatbikat bölgesi neden kritik öneme sahip? Detaylar haberimizde…