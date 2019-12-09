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09.12.2019

Yunan savaş pilottan provokatif paylaşım! Türk gemisini hedefe kilitledi

Yunanistan, provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yunan savaş pilotu, Türk gemisini hedefe kilitledi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki art arda yaptığı hamleler ile gösterdiği kararlı duruş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı çıldırtmaya devam ediyor. Yunan savaş pilotu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Türkiye’nin savaş gemisini hedefe kilitleyen yunan pilot, kokpit görüntüsünü paylaşarak provokasyon yaptı. Yunan savaş pilotu, ''Türkler bu dilden anlar'' diyerek hadsiz ifadeler kullandı.
‘Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi’ iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü, yalan çıktı 'YUNAN PİLOT TÜRK SAVAŞ GEMİSİNE KİLİTLENDİ' İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ, YALAN ÇIKTI

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