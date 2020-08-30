Yunan ateşle oynuyor! Turist feribotuyla Meis Adasına asker

Yunanistan Doğa Akdeniz'deki provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yunan tarafı, Türkiye'ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis adasına asker konuşlandırdı. Atılan bu adım Doğu Akdeniz'de gerilimi yükseltecek. Uluslararası ilişkiler uzmanları Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve siyaset bilimci Dr. Veysel Kurt, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlaması Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu. Bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan son olarak silahlandırılması yasak olan Meis Adası'na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı.

TURİST FERİBOTUYLA ASKERİ ÇIKARMA

Yunanistan'ın bu hamlesi AFP'nin fotoğraflarına yansıdı. Görüntülerde Yunanistan'ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin de bölgeye ayak bastığını gösterdi. 28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü.



ADADAKİ SİLAHLANMA YASA DIŞI

Yunanistan'ın söz konusu adımları 1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına geliyor. Atina yönetimi, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.