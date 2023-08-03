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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı belirlenecek

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 08:46
YAŞ, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Ankara'nın gündeminde ne var? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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