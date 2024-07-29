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Yüksek askeri şura 1 Ağustos’ta toplanıyor! YAŞ bir yıl aranın ardından tekrar toplanıyor

Yüksek askeri şura 1 Ağustos’ta toplanıyor! YAŞ bir yıl aranın ardından tekrar toplanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 18:02
Yüksek Askeri Şura, 1 Ağustos’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki önemli kararlar alınacak. Albayların terfileri ile görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları masada olacak.
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