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YRP ve eski Refahlılardan peş peşe mesaj: İhtiras yüzünden ikinci Saadet Partisi oluruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 11:11
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yaptı. Genel Başkan Erbakan'ın etrafındaki küçük bir azınlığın süfli dünyalıklara tamah ederek partiyi doğru çizgiden çıkarttığını söyledi. Eski Refah Partisi Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun kazanması durumunda, Fatih'in İstanbul'unun yabancı elçilerle rakı balık masalarının mezesi olacağını dile getirdi.
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